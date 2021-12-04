ТЕТЕ: «Рад, что у меня 9 голов. Буду стараться, чтобы было больше»

Полузащитник «Шахтера» - о поединке со «Львовом» (6:1)

  • 04.12.2021 13:36
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ТЕТЕ: «Рад, что у меня 9 голов. Буду стараться, чтобы было больше»
© ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» рассказал о матче со «Львовом», бомбардирских подвигах и о том, как ему играется в снежную погоду.

– Думали о том, что нужно настраиваться и забивать. Они вели в счете, было сложно, но хорошо, что удалось отличиться – рад этому.

– Многие пробивают пенальти низом, ведь так безопаснее, но ты бьешь одиннадцатиметровые верхом.
– Мне нравится пробивать таким образом. Что низом, что верхом пенальти – это сложно. Повторюсь: рад, что удалось забить.

– В твоем активе уже 9 голов, сколько еще можешь забить?
– Я уже не раз говорил, что хочу помогать команде, а будут это забитые мячи или ассисты… Я очень счастлив, что 9 мячей уже есть на моем счету. Будем бороться, чтобы их становилось больше.

– О каком нереализованном моменте в этой игре жалеешь больше всего?
– Это угловой, когда Коля Матвиенко пробивал головой, но, к сожалению, ему не удалось забить. В любом случае я очень доволен победой, мы на первом месте – это самое главное.

– Тебе понравился снегопад перед матчем?
– Да, круто! Лично мне это очень нравится.

– Снег пугает бразильцев?
– Если говорить обо мне – нет, мне нравится. Это красиво, меня снег не пугает.

– Как воспринимаете кусок угля, который команда видит по пути из раздевалки на поле?
– Очень круто, ведь это символика «Шахтера»! Всегда при выходе на поле касаемся его рукой и таким образом заряжаемся.

– Когда касаешься угля, потом забиваешь?
– Надеюсь, что да.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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