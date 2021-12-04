Верес – Динамо. Вербич и Гармаш выйдут в основе

Сегодня, 4 декабря «Верес» в 17-м туре УПЛ принимает «Динамо». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Паначенко, Г. Пасич, Сергийчук
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Гармаш
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.