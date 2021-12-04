КОВАЛЕНКО: «Игроки Специи перед матчем могут выпить вина. Я был в шоке»

Украинец рассказал об особых обычаях в Италии

  • 04.12.2021 13:09
  • 1099 просмотров
  • 5 комментариев
КОВАЛЕНКО: «Игроки Специи перед матчем могут выпить вина. Я был в шоке»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины и «Специи» Виктор Коваленко сообщил о том, что итальянские футболисты могут пить вино перед играми.

«В команде вечером перед игрой футболисты могут выпить бокал вина на ужин. Итальянцы могут себе позволить бокал вина на ужин. Когда я первый раз увидел, подумал: Ну как? Невозможно.

Я так пробовал? Нет. Не могу так. Я привык уже – вода. Бокал вина – не знаю, как это им помогает. Был в шоке сначала», - сказал Коваленко.

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Источник — Трендец

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вася Чіпа
    online
    Вася Чіпа, 04.12.2021 13:41
    +3
    Настільки шокований, що ховається від партнерів на полі(оцінка преси).
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    vittroy
    vittroy, 04.12.2021 13:51
    +1
    Так у нашого козака де одна чарка, там і наступна...Звісно не твоє - один бокал😂😂😂😂😂😂😂
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 04.12.2021 13:51
    +1
    Був в шоці що пють вино, а не пиво
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    Мирослав Костирко
    Мирослав Костирко, 04.12.2021 13:20
    0
    Може Коваленкові якраз бокал вина і потрібен, щоб нормальну гру показувати? Чи все-таки потрібні кардинальні дії - відрізати те, що заважає?
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 04.12.2021 13:12
    0
    А они в шоке от твоей игры
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