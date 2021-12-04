КОВАЛЕНКО: «Игроки Специи перед матчем могут выпить вина. Я был в шоке»

Игрок сборной Украины и «Специи» Виктор Коваленко сообщил о том, что итальянские футболисты могут пить вино перед играми.

«В команде вечером перед игрой футболисты могут выпить бокал вина на ужин. Итальянцы могут себе позволить бокал вина на ужин. Когда я первый раз увидел, подумал: Ну как? Невозможно.

Я так пробовал? Нет. Не могу так. Я привык уже – вода. Бокал вина – не знаю, как это им помогает. Был в шоке сначала», - сказал Коваленко.

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