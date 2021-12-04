КОВАЛЕНКО: «Первый матч в Специи? У меня давно такого мандража не было»

Игрок сборной Украины и «Специи» Виктор Коваленко рассказал о своих первых матчах за команду, фанах, а также дебютном голе.

«Первый матч? У меня давно такого мандража не было, давно не играли с болельщиками. Пришел на стадион, вся трибуна забита - кайф. То, что у нас маленький стадион - это ничего не значит. Весь стадион кричит болеет.

Здесь очень активные фанаты. Я кайфую от них, они классно болеют, хоть мы проигрываем или выигрываем, они поддерживают.

«Первый гол? Я не забивал год в официальных играх. Когда забил, это такие чувства, как всю карьеру не забивал, а тут раз - гол. Плюс для этих болельщиков, такие важные три очка. Когда забил кайфонул максимально», - сказал Коваленко.

В этом сезоне Коваленко сыграл 9 матчей в Серии А, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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