Сергей ПАЛКИН: «Надеюсь, Петраков вызовет Мудрика в сборную»

Гендиректор «Шахтера» - о победе над «Львовом»

  • 04.12.2021 12:15
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  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Надеюсь, Петраков вызовет Мудрика в сборную»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился впечатлениями от матча 17-го тура УПЛ против «Львова» (6:1):

– Сергей Анатольевич, поздравляем с победой. Могли ли вы представить после первого тайма, когда был счет 1:1, что в итоге будет результат 6:1?
– Наверное, по-другому: когда мы проигрывали 0:1. Тогда сложно представлять. А по большому счету, конечно, гол пропустили глупейший – по игре даже до этого гола было немало моментов. Если проанализировать весь матч, то с первой до последней минуты команда играла очень хорошо и создавала очень много моментов. Поэтому, исходя из логики, мы должны были побеждать с крупным счетом. Мы забили шесть, хотя могли и десять. Моментов команда создавала на самом деле много. Игра с нашей стороны была очень интенсивной, с быстрым движением. «Шахтер» показал хороший футбол в целом.

– Роберто Де Дзерби угадал с заменами, выпустив Марлоса и Ефима Коноплю, которые в итоге забили по голу. Также Тарас Степаненко, который сыграл левого защитника и отличился шикарным голом. Можно сказать, что эксперименты удались?
– Если проанализировать весь чемпионат, наш тренер всегда угадывает с заменами или в 99 процентах случаев. Замены хорошие, все парни хорошо вошли в игру, многие отличились. Да и вообще команда играла прекрасно. Понятно, можно анализировать, кого-то выделять, но мне кажется, что именно коллективные действия привели к такому хорошему, крупному счету.

– Сейчас втройне важно забивать как можно больше, так как борьба за первое место зависит от разницы забитых и пропущенных мячей?
– Хотелось бы, конечно, на зимние каникулы уйти на первом месте. Ребята это прекрасно понимают. Они до последней минуты, последней секунды бежали только с одним – чтобы забить как можно больше. Все были на это настроены.

– Что можете сказать об игре молодых футболистов «Шахтера» – Мудрика, Конопли, Судакова, Бондаренко?
– Все ребята хорошо отыграли. Мудрик, я так понимаю, признан игроком матча – он молодец, провел шикарный матч, отдал много ассистов, заработал пенальти. Повторюсь, вся команда сыграла хорошо, и наши воспитанники Академии тоже показали себя на высшем уровне.

– На матче присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Возможно, молодые футболисты уже обратили на себя внимание, чтобы попасть в основную сборную?
– Думаю, из всех игроков как минимум Мудрик должен там быть, поэтому я надеюсь, что он его вызовет в ближайшее время.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    No name
    No name, 04.12.2021 12:28
    0
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    vittroy
    vittroy, 04.12.2021 12:35
    -1
    Та фуууу, этого даже читать не хочется....только для донецких....😖
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