Юрген КЛОПП: «График матчей в декабре – это безумие»

Наставник «Ливерпуля» - о сложном календаре для команды

  • 04.12.2021 11:56
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Юрген КЛОПП: «График матчей в декабре – это безумие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал напряженный график матчей, который ждет его команду в декабре:

«Мы привыкли к жесткому графику. Посмотрим, что будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно.

Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием. Все в порядке, пока не наступает Рождество. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена».

Сегодня, 4 декабря, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

Источник — BBC

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