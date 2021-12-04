Юрген КЛОПП: «График матчей в декабре – это безумие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал напряженный график матчей, который ждет его команду в декабре:

«Мы привыкли к жесткому графику. Посмотрим, что будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно.

Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием. Все в порядке, пока не наступает Рождество. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена».

Сегодня, 4 декабря, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».