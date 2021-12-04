Луис СУАРЕС: «Месси сказал, что страдает во Франции»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мыслями о том, почему Лионель Месси не может показать свою лучшуюю игру в ПСЖ.
Уругваец рассказал о совместном разговоре с Лео.
«Мы общаемся практически каждый день, но всегда стараемся обходить все разговоры об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как нужно действовать в такие моменты. Мы говорим о матчах, о наших семьях. Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это совершенно точно», – сказал Суарес.
Напомним, что Месси стал обладателем Золотого мяча по итогам 2021 года. Вручение этого приза аргентинцу вызвало неоднозначную реакцию в футбольном сообществе.
Источник — TNT Sports
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