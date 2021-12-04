Луис СУАРЕС: «Месси сказал, что страдает во Франции»

Форвард «Атлетико» рассказал об игре своего аргентинца в ПСЖ

  • 04.12.2021 10:46
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  • 1 комментарий
Луис СУАРЕС: «Месси сказал, что страдает во Франции»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Суарес и Месси

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мыслями о том, почему Лионель Месси не может показать свою лучшуюю игру в ПСЖ.

Уругваец рассказал о совместном разговоре с Лео.

«Мы общаемся практически каждый день, но всегда стараемся обходить все разговоры об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как нужно действовать в такие моменты. Мы говорим о матчах, о наших семьях. Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это совершенно точно», – сказал Суарес.

Напомним, что Месси стал обладателем Золотого мяча по итогам 2021 года. Вручение этого приза аргентинцу вызвало неоднозначную реакцию в футбольном сообществе.

Источник — TNT Sports

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    vittroy, 04.12.2021 10:54
    0
    Ну якщо заголовок-це цитата, то де там слово Франція? ....Страждає від холоду.....від снігу....від погоди.....Але ж ні, псевдо журналюга всунуло слово “Франція”.......інтригант недолугий😂😂😂
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