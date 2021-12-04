ФОТО. Моуриньо надел национальный узбекский наряд

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо решил отметить узбекского хавбека римлян Эльдора Шомуродова. Португальский наставник принял на стадионе делегацию из страны своего подопечного.
Гости подарили Моуриньо традиционный узбекский наряд и клинок.
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Источник — Sport.ua
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