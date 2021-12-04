ФОТО. Моуриньо надел национальный узбекский наряд

Тренер «Ромы» принял на тренировке официальную делегацию из Узбекистана

  • 04.12.2021 09:45
  • 1215 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Моуриньо надел национальный узбекский наряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо решил отметить узбекского хавбека римлян Эльдора Шомуродова. Португальский наставник принял на стадионе делегацию из страны своего подопечного.

Гости подарили Моуриньо традиционный узбекский наряд и клинок. 

Смотрите также: ВИДЕО. Обещание сдержал. Моуриньо подарил герою матча с Дженоа кроссовки.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    pol-55
    online
    pol-55, 04.12.2021 10:10
    +1
    Ghbrjkscn
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 04.12.2021 11:00
    0
    а я подумав, що в рукі у нього викрутка😂😂😂😂😂😂
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности