ВИДЕО. Обещание сдержал. Моуриньо подарил герою матча с Дженоа кроссовки

Феникс Афена-Гьян получил подарок за дубль

  • 22.11.2021 21:47
  • 1690 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Обещание сдержал. Моуриньо подарил герою матча с Дженоа кроссовки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера 18-летний игрок «Ромы» Феникс Афена-Гьян стал героем дебютного матча Андрея Шевченко в «Дженоа» - ганец вышел на замену и оформил дубль.

После матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заявил, что перед выходом на поле пообещал Афена-Гьяну что подарит ему новые кроссовки за 900 евро, о которых тот мечтал, если игрок хорошо проявит себя в матче.

Моуриньо свое обещание выполнил на следующий же день:

При этом не обошлось без небольшого расистского скандала. В то время, как Афена-Гьян распаковывал подарок, кто-то из присутствующих в комнате пошутил «Феникс, там внутри бананы». Сначала Афена-Гьян опубликовал видео у себя в Инстаграме с этой шуткой, но позже удалил и выложил отредактированную версию, где эта неудачная шутка уже вырезана.

Источник — Instagram

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    oleh929
    oleh929, 22.11.2021 22:03
    +3
    Disiny7, 22.11.2021 21:58
    Цирк какой-то - миллионер не может себе позволить кросы за 800 евро
    ну 18-летний парень, который тольк-только появился в Роме, еще далеко не миллионер)
    Ссылка
    Vadya
    Vadya, 22.11.2021 22:04
    +1
    Disiny7, 22.11.2021 21:58
    Цирк какой-то - миллионер не может себе позволить кросы за 800 евро
    Ему 18 лет, он с молодёжи и такой же миллионер как и вы.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.11.2021 22:03
    +1
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 22.11.2021 21:56
    +1
    мужик сказав - мужик зробив.
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
    Henriklarsson11, 22.11.2021 22:39
    0
    yan2018, 22.11.2021 22:30
    В молодежке игроки получают по 800-1000 евро в месяц.
    в Италии кассир в супермаркете больше получает
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 22.11.2021 22:30
    0
    Vadya, 22.11.2021 22:04
    Ему 18 лет, он с молодёжи и такой же миллионер как и вы.
    В молодежке игроки получают по 800-1000 евро в месяц.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 22.11.2021 22:28
    0
    ВЧЕРА НА БАЗАРЕ ВИДЕЛ ТАКИЕ 700 ГРН ТО ЕМУ СКАЗАЛИ ЧТО 900 ЕВРИКОВ
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 22.11.2021 22:25
    0
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 22.11.2021 22:29
    -1
    Vadya, 22.11.2021 22:04
    Ему 18 лет, он с молодёжи и такой же миллионер как и вы.
    шутиш? он за год получает сколько сколько многим за всю жизнь не заработать
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
    Henriklarsson11, 22.11.2021 22:25
    -1
    Vadya, 22.11.2021 22:04
    Ему 18 лет, он с молодёжи и такой же миллионер как и вы.
    ну да, скажите ещё что ему в основном составе "ромы" так мало платят, что он о кроссах только мечтает
    Ссылка
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 22.11.2021 22:07
    -1
    Disiny7, 22.11.2021 21:58
    Цирк какой-то - миллионер не может себе позволить кросы за 800 евро
    Просто он недавно с африки приехал,и ему еще не рассказали что помимо еды там дают еще и деньги.😆
    Ссылка
    Disiny7
    online
    Disiny7, 22.11.2021 21:58
    -1
    Цирк какой-то - миллионер не может себе позволить кросы за 800 евро
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности