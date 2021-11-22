ВИДЕО. Обещание сдержал. Моуриньо подарил герою матча с Дженоа кроссовки

Вчера 18-летний игрок «Ромы» Феникс Афена-Гьян стал героем дебютного матча Андрея Шевченко в «Дженоа» - ганец вышел на замену и оформил дубль.

После матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заявил, что перед выходом на поле пообещал Афена-Гьяну что подарит ему новые кроссовки за 900 евро, о которых тот мечтал, если игрок хорошо проявит себя в матче.

Моуриньо свое обещание выполнил на следующий же день:

При этом не обошлось без небольшого расистского скандала. В то время, как Афена-Гьян распаковывал подарок, кто-то из присутствующих в комнате пошутил «Феникс, там внутри бананы». Сначала Афена-Гьян опубликовал видео у себя в Инстаграме с этой шуткой, но позже удалил и выложил отредактированную версию, где эта неудачная шутка уже вырезана.