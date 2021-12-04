Алексей БЕЛИК: «В первом тайме защитники Шахтера были расслабленными»

Эксперт высказался о разгромной победе донецкого клуба

  • 04.12.2021 08:21
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Алексей БЕЛИК: «В первом тайме защитники Шахтера были расслабленными»
© ФК Шахтер Донецк

Известный в прошлом футболист Алексей Белик прокомментировал результат матча УПЛ «Шахтер» - «Львов» (6:1).

«Заслуженная победа «Шахтера» за счет яркого и уверенного второго тайма. Что касается игры в первом тайме, то небыстрая игра, когда Марлон и Матвиенко владеют мячом и готовят атаку, обычно она влияет на интенсивность игры. Это в первом тайме повлияло на расслабленность защитников, потому что мяч, который пропустили игроки «Шахтера», стал результатом борьбы защиты не со стопроцентной отдачей.

Было ощущение, что Матвиенко, Марлон и Додо в каких-то моментах думали, что даже если мы проиграем борьбу вверху или внизу, все равно игроки «Львова» не смогут забить мяч», — сказал Белик.

Источник — Футбол 1/2/3

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