ВИДЕО. Как горняки разозлились. Все голы Шахтера в матче против Львова

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ

  • 04.12.2021 02:30
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ВИДЕО. Как горняки разозлились. Все голы Шахтера в матче против Львова
© ФК Шахтер Донецк

3 декабря в 17:00 состоялся матч 17-го тура УПЛ, в котором играли «Шахтер» и «Львов» (6:1). Пропустив первыми, горняки разозлились и забили сопернику 6 мячей.

Шахтер – Львов – 6:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Эрнест Антви, 17 мин.

ГОЛ! 1:1. Тете, 45 мин (пен).

ГОЛ! 2:1. Педриньо, 55 мин.

ГОЛ! 3:1. Бондаренко, 77 мин.

Удаление, Махмутович (Львов), 83 мин.

ГОЛ! 4:1. Марлос, 84 мин (пен).

ГОЛ! 5:1. Степаненко, 87 мин.

ГОЛ! 6:1. Конопля, 90 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Источник — Sport.ua

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