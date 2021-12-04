ВИДЕО. Как горняки разозлились. Все голы Шахтера в матче против Львова

3 декабря в 17:00 состоялся матч 17-го тура УПЛ, в котором играли «Шахтер» и «Львов» (6:1). Пропустив первыми, горняки разозлились и забили сопернику 6 мячей.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Львов – 6:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Эрнест Антви, 17 мин.
ГОЛ! 1:1. Тете, 45 мин (пен).
ГОЛ! 2:1. Педриньо, 55 мин.
ГОЛ! 3:1. Бондаренко, 77 мин.
Удаление, Махмутович (Львов), 83 мин.
ГОЛ! 4:1. Марлос, 84 мин (пен).
ГОЛ! 5:1. Степаненко, 87 мин.
ГОЛ! 6:1. Конопля, 90 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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