Матчбол украинской теннисистки Катерины Козловой вошел в топ-25 лучших в сезоне WTA 2021.
Розыгрыш был сыгран в октября в первом круге турнира WTA 250 в Курмайере. Тогда Козлова в двух сетах обыграла Лучию Брондзетти (Италия) со счетом 6:1, 6:3.
ВИДЕО. Матчбол Козловой вошел в топ-25 лучших в сезоне WTA 2021 [с момента 05:20]
Источник — WTA
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