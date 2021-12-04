Матчбол украинской теннисистки Катерины Козловой вошел в топ-25 лучших в сезоне WTA 2021.

Розыгрыш был сыгран в октября в первом круге турнира WTA 250 в Курмайере. Тогда Козлова в двух сетах обыграла Лучию Брондзетти (Италия) со счетом 6:1, 6:3.

ВИДЕО. Матчбол Козловой вошел в топ-25 лучших в сезоне WTA 2021 [с момента 05:20]