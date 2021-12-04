БОНДАРЕНКО: «Первый гол за Шахтер – большое событие. Суперголевая Мудрика»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко в интервью телеканалу «Футбол 1» поделился эмоциями после первого гола за «Шахтер» в матче 17-го тура УПЛ против «Львова» (6:1):

– Сколько ты ждал этого первого гола за «Шахтер»?

– С начала сезона ждал. Первый гол за «Шахтер» – очень большое событие. Не уменьшая заслуг «Мариуполя», где забил 8 мячей, дебютный за «Шахтер» был очень долгожданным.



– Пришлось немного подождать?

– Да, чуть перетерпеть сложные моменты, но кто терпит, тот всегда дождется.



– VAR проверял этот момент…

– А, если вы об этом, то да. Просил всех, чтобы засчитали, потому что нервничал.



– Мудрик тоже в этот момент схватился за лицо и очень ждал решения.

– Да, Миша переживал за друга еще больше, чем переживал я. Суперголевая от него! Мы с ним сочтемся, рассчитаемся.



– Какие ощущения от матча? Он складывался неудачно, но в итоге 6:1.

– Вы правы, вначале было сложно. Трудным был и первый тайм, и старт второго. Мне кажется, третий гол оказался переломным. Мы в конце еще прибавляли, а «Львову» было тяжеловато. Хотели забить как можно больше голов, потому что нам очень важна разница мячей, так что после каждого гола продолжали идти вперед.

ГОЛ! 3:1. Бондаренко, 77 мин.