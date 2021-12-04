В субботу, 4-го декабря, состоится матч семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» будет принимать полтавскую «Ворсклу».
Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Рух» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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