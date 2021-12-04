ДУЛУБ: «Проиграли Шахтеру из-за элементарных ошибок на фланге»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение в матче 17-го тура УПЛ против «Шахтера» (1:6):

– В матче с «Шахтером» «Львов» провел два разных тайма. Что случилось с командой после перерыва, на коллектив так подействовал пенальти?

– Наверное, в большой степени это вопрос психологии игроков, потому что в первом тайме мы забили и должны были заканчивать первую половину матча со счетом 1:0. Но те же ошибки, что были с «Динамо», повторились и здесь: получили в раздевалку ответный мяч. Думаю, это давит больше на игроков психологически, 1:1 и 1:0 – два разных счета. Да и нужно понимать, что «Шахтер» – это «Шахтер», и психологическая составляющая никуда не девается. Во втором тайме были элементарные ошибки на флангах, в большей степени ошибки на правом фланге привели к взятиям ворот.

– 10-е место в чемпионате – максимум команды или есть более амбициозные цели?

– Я не думаю, что это максимум. Если посмотреть на ожидаемые очки, то мы должны быть намного выше в таблице. Снова мы возвращаемся к первому вопросу. Разрыв между фактическим показателем и ожидаемыми очками в два раза – это больше психологическая составляющая.

– Соответствует ли действительности неофициальная информация о том, что, помимо турнирных вопросов, у вас есть задача финишировать выше «Руха»?

– Я о такой задаче не слышал.