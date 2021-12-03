Шахтер стал автором одной из самых крупных волевых побед в истории УПЛ

«Шахтер», пропустив первым мяч в матче со «Львовом», не только вышел вперед, но и довел в итоге счет до разгромного - 6:1. При этом горняки повторили личный рекорд, установленный 27 лет назад в гостевом поединке с «Эвисом». Более крупную волевую победу в чемпионатах Украины праздновал только «Арсенал», который 17 июля 2002 года в родных стенах разнес в пух и прах «Волынь» - 8:1.
К слову, оранжево-черные подняли планку своего же рекорда УПЛ, став первым клубом, одержавшим 40 волевых побед на своем поле.
Самые крупные волевые победы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
17.07.2002
|
Арсенал
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
Волынь (д)
|
8:1
|
19.08.1994
|
Шахтер
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Эвис (г)
|
6:1
|
05.06.1995
|
Металлург З
|
Александр ТОМАХ
|
Нива Т (г)
|
6:1
|
30.05.1997
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Звезда (д)
|
6:1
|
31.10.2021
|
Заря
|
Виктор СКРИПНИК
|
Металлист 1925 (г)
|
6:1
|
03.12.2021
|
Шахтер
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Львов (д)
|
6:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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