Шахтер стал автором одной из самых крупных волевых побед в истории УПЛ

«Шахтер», пропустив первым мяч в матче со «Львовом», не только вышел вперед, но и довел в итоге счет до разгромного - 6:1. При этом горняки повторили личный рекорд, установленный 27 лет назад в гостевом поединке с «Эвисом». Более крупную волевую победу в чемпионатах Украины праздновал только «Арсенал», который 17 июля 2002 года в родных стенах разнес в пух и прах «Волынь» - 8:1.

К слову, оранжево-черные подняли планку своего же рекорда УПЛ, став первым клубом, одержавшим 40 волевых побед на своем поле.

Самые крупные волевые победы в чемпионатах Украины