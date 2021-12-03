Шахтер стал автором одной из самых крупных волевых побед в истории УПЛ

Горняки одержали рекордную 40-ю волевую победу на своем поле

  • 03.12.2021 22:44
  • 582 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер стал автором одной из самых крупных волевых побед в истории УПЛ
© ФК Шахтер

«Шахтер», пропустив первым мяч в матче со «Львовом», не только вышел вперед, но и довел в итоге счет до разгромного - 6:1. При этом горняки повторили личный рекорд, установленный 27 лет назад в гостевом поединке с «Эвисом». Более крупную волевую победу в чемпионатах Украины праздновал только «Арсенал», который 17 июля 2002 года в родных стенах разнес в пух и прах «Волынь» - 8:1.

К слову, оранжево-черные подняли планку своего же рекорда УПЛ, став первым клубом, одержавшим 40 волевых побед на своем поле.

Самые крупные волевые победы в чемпионатах Украины

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

17.07.2002

Арсенал

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Волынь (д)

8:1

19.08.1994

Шахтер

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Эвис (г)

6:1

05.06.1995

Металлург З

Александр ТОМАХ

Нива Т (г)

6:1

30.05.1997

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Звезда (д)

6:1

31.10.2021

Заря

Виктор СКРИПНИК

Металлист 1925 (г)

6:1

03.12.2021

Шахтер

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Львов (д)

6:1

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 03.12.2021 23:13
    -3
    Сами себе историю создали. До 15 минуты могли всё решить. Но надо обязательно пропустить дурака на контре. Там какой то отчаянный пас головой в падении прошёл на Эрнеста. Тот выходил на толпу соперников и вдруг пульнул хз куда из-под них. И вышла такая дуга, что Трубину пришла труба. И потом началось решение задач.))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности