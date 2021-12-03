Олег ДУЛУБ: «Болезненное поражение. Закрыли правый фланг, а Мудрика - нет»

Наставник «Львова» Олег Дулуб оценил поражение 1:6 в матче чемпионата Украины против «Шахтера».
«Нарушили игровую дисциплину, поэтому все так получилось. Мы хотели перекрыть их фланги, и правый фланг закрыли, а левый - нет. Не разобрались. Акцентировались на фланг Додо - Тете. Мы думали, что он опаснее, чем связка Корниенко - Мудрик слева».
«В первом тайме «Шахтер», на мой взгляд, ничего не создал, и было бы справедливо, если бы счет был 0:0 к перерыву».
«Счет 1:6 - очень болезненный, но качество игры дает повод для оптимизма. Мудрик сыграл на своих качествах сильных - скорость, рывок», - сказал Дулуб.
Источник — Футбол 1/2/3
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