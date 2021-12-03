Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Голы Месси – вопрос времени»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что низка результативность Лионеля Месси в парижском клубе его не беспокоит:
«Лео – это футболист, который всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности. У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно. Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает».
Ранее Месси завоевал свой седьмой Золотой мяч в карьере.
Источник — ФК ПСЖ
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