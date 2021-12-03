Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Голы Месси – вопрос времени»

Наставник ПСЖ верит в аргентинца

  • 03.12.2021 20:09
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  • 1 комментарий
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Голы Месси – вопрос времени»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что низка результативность Лионеля Месси в парижском клубе его не беспокоит:

«Лео – это футболист, который всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности. У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно. Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает».

Ранее Месси завоевал свой седьмой Золотой мяч в карьере.

Источник — ФК ПСЖ

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 03.12.2021 20:23
    -1
    8-ой Золотой Мяч - вопрос времени
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