Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Голы Месси – вопрос времени»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что низка результативность Лионеля Месси в парижском клубе его не беспокоит:

«Лео – это футболист, который всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности. У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно. Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает».

Ранее Месси завоевал свой седьмой Золотой мяч в карьере.