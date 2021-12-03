Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик сыграл очень хорошо. Обычно создаем голы справа»

Наставник оценил крупную победу в УПЛ

  • 03.12.2021 19:23
  • 874 просмотра
  • 10 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик сыграл очень хорошо. Обычно создаем голы справа»
© shakhtar.com

«Шахтер» в матче чемпионата Украины разгромил «Львов» со счетом 6:1. Игру оценил наставник Роберто Де Дзерби, который отметил хавбека Михаила Мудрика.

Игрок сделал 3 результативные передачи.

«Начали очень медленно. Нельзя пропускать голы, когда соперник за тайм дважды был на нашей половине. Хорошо, что второй тайм провели иначе, создали много моментов. Нужно забивать больше голов, когда есть такая возможность».

«Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо».

«В Украине очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасность и получить проблему, когда мяч уже в твоих ворота. Нужно всегда быть готовым», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    AK.228, 03.12.2021 19:28
    +2
    Да, мудричелло отпахал весь матч будь здоров
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    МихайлоПетрович
    МихайлоПетрович, 03.12.2021 19:31
    +1
    Тарас по центру забил!
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    Alex-41
    online
    Alex-41, 03.12.2021 19:33
    0
    PFCLviv, 03.12.2021 19:29
    А нашо був на цьому матчі ВАР?!
    Был автобус на деньги Суркиса, но поломался.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 03.12.2021 19:29
    0
    А нашо був на цьому матчі ВАР?!
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 03.12.2021 19:27
    0
    50 000 000 євро + ручний і сліпий суддя... Все щоб обіграти Львів!
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 19:47
    -1
    мудрик молодец, более разноплановый игрок чем соломон.
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 03.12.2021 19:46
    -1
    PFCLviv, 03.12.2021 19:27
    50 000 000 євро + ручний і сліпий суддя... Все щоб обіграти Львів!
    рил веришь что без пенальти не обыграли бы ваш фекал?
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 03.12.2021 19:42
    -1
    Нарколыга синьер помидор хвалит инстасамку.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 03.12.2021 19:41
    -1
    Без шансов для Львова. Все по делу
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 03.12.2021 19:25
    -1
    Сильний спец...
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