Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Левандовски заслужил Золотой мяч. Наверно, ему больно»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о психологическом состоянии Роберта Левандовски после того, как ему не удалось завоевать Золотой мяч:
«Он не выглядит разочарованным. Но он заслужил выиграть его, поэтому, наверно, ему немного больно. Но сейчас нужно смотреть в будущее, и я думаю, что он еще может выиграть эту награду в ближайшие годы. Он может быть расстроен, но ему надо черпать новую энергию из этого».
Ранее сообщалось о том, что Левандовски не собирается переходить с «Реал».
Источник — Bayern & Germany
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