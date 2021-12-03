Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Левандовски заслужил Золотой мяч. Наверно, ему больно»

Наставник «Баварии» - о настроении лидера команды

  • 03.12.2021 18:06
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Левандовски заслужил Золотой мяч. Наверно, ему больно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о психологическом состоянии Роберта Левандовски после того, как ему не удалось завоевать Золотой мяч:

«Он не выглядит разочарованным. Но он заслужил выиграть его, поэтому, наверно, ему немного больно. Но сейчас нужно смотреть в будущее, и я думаю, что он еще может выиграть эту награду в ближайшие годы. Он может быть расстроен, но ему надо черпать новую энергию из этого».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски не собирается переходить с «Реал».

Источник — Bayern & Germany

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