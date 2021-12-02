Левандовски не собирается переходить в Реал

За последний год в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Роберт Левандовски хочет сменить обстановку и покинуть «Баварию». Приоритетным вариантом продолжения карьеры поляка называли «Реал».
Однако немецкое издание Bild опровергает информацию о желании Левандовски покинуть «Баварию». 33-летний форвард намерен продлить контракт с чемпионами Германии. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне на счету Левандовски 25 голов и 2 ассиста в 20 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 60 миллионов евро.
Источник — Bild
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