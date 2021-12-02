Левандовски не собирается переходить в Реал

Польский форвард планирует остаться в «Баварии»

  • 02.12.2021 23:09
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  • 1 комментарий
Левандовски не собирается переходить в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

За последний год в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Роберт Левандовски хочет сменить обстановку и покинуть «Баварию». Приоритетным вариантом продолжения карьеры поляка называли «Реал».

Однако немецкое издание Bild опровергает информацию о желании Левандовски покинуть «Баварию». 33-летний форвард намерен продлить контракт с чемпионами Германии. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 25 голов и 2 ассиста в 20 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 60 миллионов евро.

Источник — Bild

(4 голоса)

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Комментарии
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    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 02.12.2021 23:44
    0
    "Таити, Таити… — нас и здесь неплохо кормят" (с) .
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