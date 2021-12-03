Президент Барселоны: «Дембеле лучше Мбаппе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как проходят переговоры по новому контракту с Усманом Дембеле:
«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, чтобы Усман остался, он отличный игрок.
Эта ситуация требуют переговоров с агентами, которые хотят лучшего для игрока. Я полон энтузиазма в отношении Дембеле. Как игрок он лучше, чем Мбаппе».
Источник — Marca
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Барса знову у топах.
Новий контракт Мессі.
Реальність:
Повернення в Дані Алвеса.
Дембеле кращий гравець за Мбамппе.
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