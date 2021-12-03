Президент Барселоны: «Дембеле лучше Мбаппе»

Жоан Лапорта – о будущем Усмана Дембеле

  • 03.12.2021 17:18
  • 592 просмотра
  • 2 комментария
Президент Барселоны: «Дембеле лучше Мбаппе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как проходят переговоры по новому контракту с Усманом Дембеле:

«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, чтобы Усман остался, он отличный игрок.

Эта ситуация требуют переговоров с агентами, которые хотят лучшего для игрока. Я полон энтузиазма в отношении Дембеле. Как игрок он лучше, чем Мбаппе».

Источник — Marca

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VVO
    VVO, 03.12.2021 18:06
    +1
    andre_lui, 03.12.2021 17:42
    Лапорта забыл написать, что они по выходным играют в покер!
    Очікування від приходу Лапорти:
    Барса знову у топах.
    Новий контракт Мессі.
    Реальність:
    Повернення в Дані Алвеса.
    Дембеле кращий гравець за Мбамппе.
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 03.12.2021 17:42
    +1
    Лапорта забыл написать, что они по выходным играют в покер!
    Ссылка
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