Подключился президент. Барселона хочет продлить контракт с Дембеле

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переговоры о продлении контракта с 24-летним французским вингером Усманом Дембеле.

Текущее соглашение Дембеле с «блаугранас» рассчитано до конца июня 2022 года.

«Переговоры о продлении идут медленнее, чем нам бы хотелось. Но мы продолжаем работать над этим — мы хотим, чтобы Усман остался. Он может стать ключевым игроком, если нам удастся договориться», — считает Лапорта.

Ранее сообщалось, что многие известные европейские клубы хотели бы подписать Дембеле в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего три матча из-за травмы.

Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €50 миллионов.