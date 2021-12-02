Подключился президент. Барселона хочет продлить контракт с Дембеле

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переговоры о продлении контракта с 24-летним французским вингером Усманом Дембеле.
Текущее соглашение Дембеле с «блаугранас» рассчитано до конца июня 2022 года.
«Переговоры о продлении идут медленнее, чем нам бы хотелось. Но мы продолжаем работать над этим — мы хотим, чтобы Усман остался. Он может стать ключевым игроком, если нам удастся договориться», — считает Лапорта.
Ранее сообщалось, что многие известные европейские клубы хотели бы подписать Дембеле в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего три матча из-за травмы.
Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €50 миллионов.
Источник — Twitter
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