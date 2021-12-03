Юрий ВИРТ: «У Динамо команда единомышленников»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против «Динамо» (4 декабря):

«Мы понимаем, что, действительно, «Динамо» – чемпион, команда находится на первом месте. У Мирчи Луческу очень большой подбор футболистов, можно сказать, на два-три состава. Поэтому готовимся к очень трудной игре.

У «Динамо» команда единомышленников, выделять кого-то сложно. Но мы будем навязывать свою игру, не должны проиграть в борьбе. Если мы не уступим в этих компонентах, то, при всем уважении к «Динамо», сможем рассчитывать на положительный результат».