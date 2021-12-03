В субботу, 4 декабря «Вест Хэм» в 15-м туре АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина+».

Вест Хэм – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ

После 14 туров «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 33 очками в активе. «Вест Хэм» четвертый с 24 баллами.