Стал известен новый тренерский штаб Альянса

Клуб Первой лиги объединится с «Викторией»

  • 03.12.2021 14:19
  • 612 просмотров
  • 1 комментарий
Стал известен новый тренерский штаб Альянса
© ФК Альянс

После объединения с «Викторией» новым президентом ФК «Альянс» станет Сергей Бондаренко, ранее возглавлявший клуб Второй лиги из Николаевки.

В тренерский штаб «Альянса» вошли Юрий Ярошенко, Анатолий Бессмертный, Андрей Калиненко, Игорь Химанич и Виктор Уляницкий. 8 декабря появится конкретика с тем, какие обязанности будут у каждого из этих специалистов.

За «Альянс» больше не будут выступать Богдан Шмигельский и Роман Адаменко, еще несколько игроков из Липовой Долины продолжат карьеру в «Виктории». 6-7 новичков будут отобраны во время подготовительного процесса к весенней части чемпионата.

Возвращаются из отпуска футболисты «Альянса» 24 января, на 20 февраля запланирован вылет на сбор в Турцию.

«Альянс» в Первой лиге занимает третье место, набрав 33 очка и имея одну игру в запасе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 03.12.2021 15:07
    +2
    А куда дели изнасилованного кугута.?
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