Два сумских клуба объединятся ради выхода в УПЛ

«Альянс» и «Виктория» станут одним целым

  • 03.12.2021 10:19
  • 399 просмотров
  • 0 комментариев
Два сумских клуба объединятся ради выхода в УПЛ
© ФК Альянс

На Сумщине предпринимают усилия для создания боеспособной команды, которая бы завоевала путевку в элиту украинского футбола.

2 декабря в Сумах завершился переговорный процесс по объединению «Альянса» - одного из лидеров Первой лиги и «Виктории» - середняка группы «Б» Второй лиги. Команды из Липовой Долины и Николаевки представляют агрофирмы.

По имеющейся информации, в весенней части сезона в тренерский штаб «Альянса» будут входить Юрий Ярошенко - нынешний тренер команды и Анатолий Бессмертный, возглавлявший «Викторию».

На первый сбор «Альянса», который начнется 24 января, приедут и девять ведущих футболистов «Виктории». В Николаевке создана надлежащая спортивная база для подготовки.

Что касается «Виктории», то она продолжит выступления во Второй лиге, только ее будут представлять самые перспективные футболисты из Сумской области, не старше 19 лет.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности