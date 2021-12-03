НАДАЛЬ: «У Джоковича лучшие шансы побить рекорд по количеству Шлемов»

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что нынешний лидер мирового рейтинга Новак Джокович является главным фаворитом на завоевание самого большого количества титулов Большого шлема.



«У Джоковича лучшие шансы побить рекорд по количеству «Шлемов». Не нужно себя обманывать – Роджер находится там, где находится, и я тоже. Джокович играет хорошо, и сейчас его время.



Такова реальность, и ее нельзя игнорировать. Мы не знаем, что будет через девять месяцев, но сейчас он главный фаворит», – сказал Надаль.



Отметим, что на данный момент у Федерера, Надаля и Джоковича по 20 выигранных Шлемов.

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