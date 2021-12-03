НАДАЛЬ: «У Джоковича лучшие шансы побить рекорд по количеству Шлемов»

Испанец признает, что серб является главным фаворитом в этой гонке

  • 03.12.2021 13:14
  • 305 просмотров
  • 0 комментариев
НАДАЛЬ: «У Джоковича лучшие шансы побить рекорд по количеству Шлемов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что нынешний лидер мирового рейтинга Новак Джокович является главным фаворитом на завоевание самого большого количества титулов Большого шлема.
 
«У Джоковича лучшие шансы побить рекорд по количеству «Шлемов». Не нужно себя обманывать – Роджер находится там, где находится, и я тоже. Джокович играет хорошо, и сейчас его время.
 
Такова реальность, и ее нельзя игнорировать. Мы не знаем, что будет через девять месяцев, но сейчас он главный фаворит», – сказал Надаль.
 
Отметим, что на данный момент у Федерера, Надаля и Джоковича по 20 выигранных Шлемов.

Читайте также: Финал Кубка Дэвиса. Известны все команды-полуфиналисты

Источник — Eurosport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности