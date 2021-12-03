Жена Пятова: «Уже нет Донецка, в который хотелось бы вернуться»

Юлия Пятова, жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова, рассказала, почему она не собирается возвращаться в Донецк даже после возможного прекращения боевых действий в регионе.



– Вы готовы вернуться в Донецк, если все наладится?

– Наверно, уже нет, потому что нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой. Когда у тебя что-то отобрали, тебе уже этого не хочется.

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