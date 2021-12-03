Жена Пятова: «Андрей предложил выйти за него замуж по смс»

Юлия Пятова вспомнила один из самых курьезных моментов в жизни

  • 03.12.2021 01:39
  • 138 просмотров
  • 2 комментария
Жена Пятова: «Андрей предложил выйти за него замуж по смс»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей и Юлия Пятовы

Жена голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о том, как муж сделал ей предложение.

– Как Андрей сделал вам предложение?
– Мне просто пришло смс: «Давай поженимся». Я ответила: «Давай!» - вот и все. Вот и вся наша романтика.

– Почему нельзя было приехать домой и сказать это лично?
– Я ему этот вопрос задаю до сих пор. Я ему на смертном одре это еще вспомню. Что он не встал передо мной на колено и не предложил руку и сердце. Андрей говорит что так все делают предложение, а у нас вышло оригинально, - сказала Юлия.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Lion
    online
    Lion, 03.12.2021 02:49
    0
    ZportUA, 03.12.2021 02:17
    Вспоминаются фото пяткина, обнимку с боевиками на КПП в 2014-м
    Иди спать обиженный судьбою....
    Ссылка
    ZportUA
    online
    ZportUA, 03.12.2021 02:17
    -1
    Вспоминаются фото пяткина, обнимку с боевиками на КПП в 2014-м
    Ссылка
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