Жена Пятова: «Андрей предложил выйти за него замуж по смс»

Жена голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о том, как муж сделал ей предложение.
– Как Андрей сделал вам предложение?
– Мне просто пришло смс: «Давай поженимся». Я ответила: «Давай!» - вот и все. Вот и вся наша романтика.
– Почему нельзя было приехать домой и сказать это лично?
– Я ему этот вопрос задаю до сих пор. Я ему на смертном одре это еще вспомню. Что он не встал передо мной на колено и не предложил руку и сердце. Андрей говорит что так все делают предложение, а у нас вышло оригинально, - сказала Юлия.
Источник — Футбол 1/2/3
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