Жена Пятова: «Андрей предложил выйти за него замуж по смс»

Жена голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о том, как муж сделал ей предложение.

– Как Андрей сделал вам предложение?

– Мне просто пришло смс: «Давай поженимся». Я ответила: «Давай!» - вот и все. Вот и вся наша романтика.

– Почему нельзя было приехать домой и сказать это лично?

– Я ему этот вопрос задаю до сих пор. Я ему на смертном одре это еще вспомню. Что он не встал передо мной на колено и не предложил руку и сердце. Андрей говорит что так все делают предложение, а у нас вышло оригинально, - сказала Юлия.