Пока без Мораеса. Известна заявка Шахтера на матч со Львовом

Также в списке отсутствуют Исмаили, Патрик, Фернандо и Витао

  • 03.12.2021 11:39
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Пока без Мораеса. Известна заявка Шахтера на матч со Львовом
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 3 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет игра 17-го тура украинской Премьер-Лиги, в которой донецкий «Шахтер» будет принимать «Львов».
 
В заявку донецкого клуба попал 21 футболист. Стоит отметить, что из номинальных нападающих в списке есть только Даниил Сикан.
 
Жуниор Мораес, который вернулся к тренировкам в общую группу, пока играть не готов. Исмаили, Патрик и Фернандо на последних тренировках занимались индивидуально. А у Витао родился сын.
 
Заявка «Шахтера» на матч со «Львовом»
 
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
 
Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь
 
Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка
 
Нападающий: Сикан.

Начало встречи в 17:00.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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