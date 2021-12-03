Пока без Мораеса. Известна заявка Шахтера на матч со Львовом

В пятницу, 3 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет игра 17-го тура украинской Премьер-Лиги, в которой донецкий «Шахтер» будет принимать «Львов».
В заявку донецкого клуба попал 21 футболист. Стоит отметить, что из номинальных нападающих в списке есть только Даниил Сикан.
Жуниор Мораес, который вернулся к тренировкам в общую группу, пока играть не готов. Исмаили, Патрик и Фернандо на последних тренировках занимались индивидуально. А у Витао родился сын.
Заявка «Шахтера» на матч со «Львовом»
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка
Нападающий: Сикан.
Начало встречи в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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