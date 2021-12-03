Гари ЛИНЕКЕР: «Роналду – один из величайших в истории. Абсолютный феномен»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче 14-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2. Дублем отметился португалец Криштиану Роналду.
Также форвард МЮ преодолел отметку в 800 голов за карьеру.
Его игру оценил бывший игрок сборной Англии Гари Линекер.
«Восемьсот. Просто безумие. Роналду – один из величайших игроков в истории футбола, бесспорно. Абсолютный феномен», – написал Линекер в Twitter.
Источник — Twitter
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