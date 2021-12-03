Calciomercato – о перспективах команды Шевченко: Зажгите свечу в храме

«Дженоа» в ближайшем будущем не ждет ничего хорошего

  • 03.12.2021 09:47
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Calciomercato – о перспективах команды Шевченко: Зажгите свечу в храме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Портал calciomercato.com оценил главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко в матче против «Милана». Украинский специалист получил за матч очень невысокую оценку (5) и ряд критических слов за слабый старт в итальянском клубе. 
 
«Эмоции, испытываемые наставником в борьбе с его самым славным игровым прошлым, не вызвали взаимности со стороны «Милана», который не постеснялся отвесить Шевченко три болезненные пощечины.
 
Правда, что у «Дженоа» нет в обойме целого ряда футболистов, а Шевченко строит долгосрочный проект. Но в трех играх украинец принес Грифонам только одно очко и ноль голов. А в воскресенье команде ехать в гости к «Ювентусу». Зажгите свечу в храме Мадонна делла Гвардия», – сказано в комментарии к оценке тренера.

Источник — Calciomercato

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