Calciomercato – о перспективах команды Шевченко: Зажгите свечу в храме

Портал calciomercato.com оценил главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко в матче против «Милана». Украинский специалист получил за матч очень невысокую оценку (5) и ряд критических слов за слабый старт в итальянском клубе.



«Эмоции, испытываемые наставником в борьбе с его самым славным игровым прошлым, не вызвали взаимности со стороны «Милана», который не постеснялся отвесить Шевченко три болезненные пощечины.



Правда, что у «Дженоа» нет в обойме целого ряда футболистов, а Шевченко строит долгосрочный проект. Но в трех играх украинец принес Грифонам только одно очко и ноль голов. А в воскресенье команде ехать в гости к «Ювентусу». Зажгите свечу в храме Мадонна делла Гвардия», – сказано в комментарии к оценке тренера.