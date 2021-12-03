В субботу, 5 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Боруссия» Дортмунд примет мюнхенскую «Баварию».
Матч пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
В прямом эфире поединок «Боруссия» — «Бавария» покажут Setanta+ Sports Ukraine и MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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