Дело решено. Барселона согласовала контракт с Торресом

«Барселона» усилит свой состав вингером «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферраном Торресом.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, каталонский клуб согласовал контракт с игроком до лета 2026 года.
Ожидается, что «Барса» собирается купить Торреса в январе 2022 года. В данный момент клуб ведет переговоры с «Сити» о сумме трансфера.
Ранее сообщалось, что в сделку по Торресу каталонцы намерены включить Усмана Дембеле.
В сезоне-2021/22 Торрес провел за «Ман Сити» 7 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.
Источник — твиттер Николо Скиры
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