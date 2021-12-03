Дело решено. Барселона согласовала контракт с Торресом

Молодой хавбек подпишет 5-летнее соглашение

  • 03.12.2021 08:27
  • 1011 просмотров
  • 0 комментариев
Дело решено. Барселона согласовала контракт с Торресом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» усилит свой состав вингером «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферраном Торресом.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, каталонский клуб согласовал контракт с игроком до лета 2026 года.

Ожидается, что «Барса» собирается купить Торреса в январе 2022 года. В данный момент клуб ведет переговоры с «Сити» о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что в сделку по Торресу каталонцы намерены включить Усмана Дембеле.

В сезоне-2021/22 Торрес провел за «Ман Сити» 7 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Источник — твиттер Николо Скиры

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности