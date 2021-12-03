Дело решено. Барселона согласовала контракт с Торресом

«Барселона» усилит свой состав вингером «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферраном Торресом.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, каталонский клуб согласовал контракт с игроком до лета 2026 года.

Ожидается, что «Барса» собирается купить Торреса в январе 2022 года. В данный момент клуб ведет переговоры с «Сити» о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что в сделку по Торресу каталонцы намерены включить Усмана Дембеле.

В сезоне-2021/22 Торрес провел за «Ман Сити» 7 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.