Майкл ОУЭН: «Как вы можете говорить, что Роналду тормозит МЮ? Это смешно»

Известный в прошлом форвард отметил значимость португальца

  • 03.12.2021 07:39
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Майкл ОУЭН: «Как вы можете говорить, что Роналду тормозит МЮ? Это смешно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче 14-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2. Дублем отметился португалец Криштиану Роналду.

Его игру оценил бывший игрок МЮ Майкл Оуэн. 

«Парочка наблюдений. Первое – первый гол «Арсенала» был засчитан абсолютно справедливо. Надеюсь, игроки избавятся от вредной привычки валяться, когда на самом деле с ними ничего не произошло.

Второе – как кто-то вообще может говорить, что Роналду тормозит МЮ? Это в любом случае просто смешно», – написал Оуэн в Twitter.

Напомним, что в этом матче Роналду преодолел отметку в 800 голов за карьеру. 

Источник — Twitter

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