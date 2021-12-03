Майкл ОУЭН: «Как вы можете говорить, что Роналду тормозит МЮ? Это смешно»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче 14-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2. Дублем отметился португалец Криштиану Роналду.

Его игру оценил бывший игрок МЮ Майкл Оуэн.

«Парочка наблюдений. Первое – первый гол «Арсенала» был засчитан абсолютно справедливо. Надеюсь, игроки избавятся от вредной привычки валяться, когда на самом деле с ними ничего не произошло.

Второе – как кто-то вообще может говорить, что Роналду тормозит МЮ? Это в любом случае просто смешно», – написал Оуэн в Twitter.

Напомним, что в этом матче Роналду преодолел отметку в 800 голов за карьеру.