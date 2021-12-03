Криштиану РОНАЛДУ: «Некогда праздновать! Впереди долгий путь»

Форвард МЮ доволен победой над «Арсеналом»

  • 03.12.2021 07:00
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Криштиану РОНАЛДУ: «Некогда праздновать! Впереди долгий путь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура АПЛ.

«Мы уже настраиваемся на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но впереди ещё долгий путь, пока мы не достигнем конечной цели… Поздравляю всех моих товарищей по команде, сегодня вечером отличное настроение! И отдельное спасибо нашим болельщикам, без вас мы бы не справились», - написал Роналду в Instagram.

Напомним, что в этом матче Роналду преодолел отметку в 800 голов за карьеру. 

Источник — Sport.ua

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