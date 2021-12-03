В матче 15-го тура итальянской Серии А «Торино» и «Эмполи» сыграли вничью со счетом 2:2.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Ла Мантия (Эмполи).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Романьоли (Эмполи).
|31'
|Уилфрид Стефан Синго (Торино) получает красную карточку.
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Пьяца (Торино).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Торино).
Источник — MEGOGO
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