ВИДЕО. Отгрузили пять голов. Как Аякс уничтожил Виллем II в Нидерландах

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» уничтожил «Виллем II» (5:0).
«Аякс» – «Виллем II» – 5:0. Видео голов и обзор матча
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Перейра (Аякс).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Лисандро Мартинес (Аякс).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
Источник — Sport.ua
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