ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед поддержали Сульшера роскошным баннером

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре АПЛ принимает «Арсенал». Во время матча фанаты МЮ красивым баннером поддержали легенду клуба Уле Гуннара Сульшера, который недавно был уволен с поста главного тренера. Они очень удачно обыграли имя Сульшера, его 20-й игровой номер и слово «Легенда»:

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