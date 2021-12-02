ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед поддержали Сульшера роскошным баннером

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре АПЛ принимает «Арсенал». Во время матча фанаты МЮ красивым баннером поддержали легенду клуба Уле Гуннара Сульшера, который недавно был уволен с поста главного тренера. Они очень удачно обыграли имя Сульшера, его 20-й игровой номер и слово «Легенда»:
Источник — Sport.ua
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