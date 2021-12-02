ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед поддержали Сульшера роскошным баннером

Болельщики благодарны экс-тренеру команды

  • 02.12.2021 23:27
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ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед поддержали Сульшера роскошным баннером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре АПЛ принимает «Арсенал». Во время матча фанаты МЮ красивым баннером поддержали легенду клуба Уле Гуннара Сульшера, который недавно был уволен с поста главного тренера. Они очень удачно обыграли имя Сульшера, его 20-й игровой номер и слово «Легенда»:

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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