ШЕВЧЕНКО: «С нетерпением жду дерби против Сампдории»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал, что с нетерпением ждет дерби против «Сампдории», которое состоится 10 декабря:

«Я бы сказал, что в дерби много страсти и соперничества. Эмоции рождаются в дерби, самом важном матче. Если две команды играют в одном городе, они всегда будут играть без компромисса.

В Лондоне больше команд, которые противостоят друг другу: например, «Челси» – главный соперник «Тоттенхэма». Еще есть «Арсенал», «Фулхэм». В Милане есть дерби «Интер» – «Милан».

Я хорошо знаю, насколько важно дерби для наших болельщиков. Это игра, которая по важности превосходит все остальные. Жду своего первого дерби, хочу почувствовать эту атмосферу.

Я хочу видеть у «Дженоа» страсть, еще раз страсть и много сердца. Футбол прекрасен своей страстью, менталитетом победителя. Мы всегда стараемся, никогда не сдаемся, мы всегда должны двигаться вперед».