ШЕВЧЕНКО: «С нетерпением жду дерби против Сампдории»

Коуч «Дженоа» рассказал, что для него значит дерби, намеченное на 10 декабря

  • 02.12.2021 22:41
  • 779 просмотров
  • 1 комментарий
ШЕВЧЕНКО: «С нетерпением жду дерби против Сампдории»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал, что с нетерпением ждет дерби против «Сампдории», которое состоится 10 декабря:

«Я бы сказал, что в дерби много страсти и соперничества. Эмоции рождаются в дерби, самом важном матче. Если две команды играют в одном городе, они всегда будут играть без компромисса.

В Лондоне больше команд, которые противостоят друг другу: например, «Челси» – главный соперник «Тоттенхэма». Еще есть «Арсенал», «Фулхэм». В Милане есть дерби «Интер» – «Милан».

Я хорошо знаю, насколько важно дерби для наших болельщиков. Это игра, которая по важности превосходит все остальные. Жду своего первого дерби, хочу почувствовать эту атмосферу.

Я хочу видеть у «Дженоа» страсть, еще раз страсть и много сердца. Футбол прекрасен своей страстью, менталитетом победителя. Мы всегда стараемся, никогда не сдаемся, мы всегда должны двигаться вперед».

Источник — ФК Дженоа

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    AЛВ, 02.12.2021 23:29
    +1
    А.Шевченку - Удачі.!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности