Легенда Арсенала: «Манчестер Юнайтед – хрупкая и побитая команда»

Легендарный экс-защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл оценил проблемы «Манчестер Юнайтед» накануне матча против «Красных дьяволов»:

«Манчестер Юнайтед» – хрупкая и побитая команда. Да, у нее новый тренер, но она все еще хрупка. Проблемы не могут просто испариться. Надо будет постепенно приводить команду в порядок, и это отличный момент для игры против МЮ».