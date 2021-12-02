Легенда Арсенала: «Манчестер Юнайтед – хрупкая и побитая команда»

Легендарный экс-защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл оценил проблемы «Манчестер Юнайтед» накануне матча против «Красных дьяволов»:
«Манчестер Юнайтед» – хрупкая и побитая команда. Да, у нее новый тренер, но она все еще хрупка. Проблемы не могут просто испариться. Надо будет постепенно приводить команду в порядок, и это отличный момент для игры против МЮ».
Источник — talkSPORT
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