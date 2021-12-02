Яя Туре пройдет стажировку в английском топ-клубе

Яя Туре пройдет стажировку в «Тоттенхэме». Он будет работать с менеджером клубной академии Дином Растриком и руководителем тренерского отдела Кристом Пауэллом.
Сейчас Яя Туре работает над получением тренерской лицензии категории А от УЕФА. Ранее Туре работал в тренерском штабе донецкого «Олимпика» и «Ахмата» из Грозного.
В октябре ходили слухи о том, что Яя Туре может возглавить румынский «Сепси».
Источник — Sky Sports
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