Яя Туре пройдет стажировку в английском топ-клубе

Экс-звезда «Манчестер Сити» работает над своей тренерской карьерой

  • 02.12.2021 21:31
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Яя Туре пройдет стажировку в английском топ-клубе
© Профутбол. Яя Туре

Яя Туре пройдет стажировку в «Тоттенхэме». Он будет работать с менеджером клубной академии Дином Растриком и руководителем тренерского отдела Кристом Пауэллом.

Сейчас Яя Туре работает над получением тренерской лицензии категории А от УЕФА. Ранее Туре работал в тренерском штабе донецкого «Олимпика» и «Ахмата» из Грозного.

В октябре ходили слухи о том, что Яя Туре может возглавить румынский «Сепси».

Источник — Sky Sports

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