Италия не обращалась в УАФ по поводу спарринга со сборной Украины

По информации СМИ, в УАФ пока не приходило предложение от Федерации футбола Италии по поводу проведения спарринга со сборной Украины.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет в конце января провести контрольный матч против Украины, России или Шотландии.

Всем этим сборным нужен спарринг перед тем матчами плей-офф отбора ЧМ-2022.

Украина в марте в полуфинале плей-офф сыграет с Шотландией, а Италия - с Северной Македонией.