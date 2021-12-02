Италия не обращалась в УАФ по поводу спарринга со сборной Украины

По информации СМИ, в УАФ пока не приходило предложение от Федерации футбола Италии по поводу проведения спарринга со сборной Украины.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет в конце января провести контрольный матч против Украины, России или Шотландии.
Всем этим сборным нужен спарринг перед тем матчами плей-офф отбора ЧМ-2022.
Украина в марте в полуфинале плей-офф сыграет с Шотландией, а Италия - с Северной Македонией.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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