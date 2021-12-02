Италия не обращалась в УАФ по поводу спарринга со сборной Украины

Командам нужно готовиться к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022

  • 02.12.2021 15:12
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Италия не обращалась в УАФ по поводу спарринга со сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, в УАФ пока не приходило предложение от Федерации футбола Италии по поводу проведения спарринга со сборной Украины.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет в конце января провести контрольный матч против Украины, России или Шотландии.

Всем этим сборным нужен спарринг перед тем матчами плей-офф отбора ЧМ-2022.

Украина в марте в полуфинале плей-офф сыграет с Шотландией, а Италия - с Северной Македонией.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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