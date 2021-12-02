Конкурент Яремчука может перейти в Боруссию

Немецкий клуб хочет купить Дарвина Нуньеса

  • 02.12.2021 13:38
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Конкурент Яремчука может перейти в Боруссию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

Как сообщает источник, 22-летнего футболиста хочет купить дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро.

«Боруссия» ищет варианты на замену своей главной звезде Эрлингу Холанду, который вскоре должен перебраться в топ-клуб.

В этом сезоне Нуньес забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи в 16-ти матчах за «Бенфику».

Ранее сообщалось, что из-за удачной игры Нуньеса, украинец Роман Яремчук будет получать меньше игрового времени в «Бенфике».

Источник — record.pt

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