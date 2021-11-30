Конкуренты наступают. Яремчук может потерять игровое время в Бенфике

По информации A Bola, украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук в конце года будет получать меньше игрового времени, так как игрок не отличается результативностью.

Орлов в декабре ждут важные матчи против «Динамо» в Лиге чемпионов, а также с «Порту» и «Спортингом» в чемпионате и Кубке Португалии, а Яремчук постепенно теряет доверие тренера.

Роман в сезоне забил 4 гола и не может отличиться с сентября, тогда как его конкуренты играют меньше, но забивают чаще.

В частности, форвард Дарвин Нуньес оформил 11 голов, а нападающий Харис Сеферович, который не так давно восстановился, забил 3 мяча в четырех встречах.

При этом Яремчук получает достаточно много игрового времени, проведя в сезоне 17 матчей.