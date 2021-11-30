Конкуренты наступают. Яремчук может потерять игровое время в Бенфике

Украинцу нужно снова начать забивать

  • 30.11.2021 20:11
  • 2519 просмотров
  • 11 комментариев
Конкуренты наступают. Яремчук может потерять игровое время в Бенфике
© abola.pt

По информации A Bola, украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук в конце года будет получать меньше игрового времени, так как игрок не отличается результативностью.

Орлов в декабре ждут важные матчи против «Динамо» в Лиге чемпионов, а также с «Порту» и «Спортингом» в чемпионате и Кубке Португалии, а Яремчук постепенно теряет доверие тренера.

Роман в сезоне забил 4 гола и не может отличиться с сентября, тогда как его конкуренты играют меньше, но забивают чаще.

В частности, форвард Дарвин Нуньес оформил 11 голов, а нападающий Харис Сеферович, который не так давно восстановился, забил 3 мяча в четырех встречах.

При этом Яремчук получает достаточно много игрового времени, проведя в сезоне 17 матчей.

Источник — A Bola

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 30.11.2021 21:01
    +6
    В СБУ тоже есть все шансы потерять статус форварда №1, Довбик сейчас объективно лучше.
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    Nordenus
    Nordenus, 30.11.2021 20:37
    +4
    Да уж, Ромка откровенно говоря очень плох, при чем тренер давал ему столько времени, но толку никакого, он не тот форвард который постоянно забивает... в итоге будет на банке сидеть, и надеюсь летом его продадут
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 30.11.2021 20:55
    +2
    Втратив форму, і ніби без травм. Треба залишатися після тренувань і пахати, бо продадуть в умовний Белененсеш і все.
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 30.11.2021 21:20
    +1
    Автор, а не нужно упомянуть что Сеферович из 3-ох голов 2 забил в последнем матче против Белененсеш.
    Напомню, тогда Белененсеш вышел играть с 9 футболистами (из них 2 вратаря) и с пустой лавкой для запасных...
    Кстати, Нуньес в том матче тоже 3 забил...
    Уверен играл бы там Рома тоже колотил бы...
    А вообще Роме стоит задуматься... Ему нужно учиться играть и без мяча тоже...
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 30.11.2021 21:20
    +1
    Кажется мне, что после перехода в Бенфику Яремчук немного сдал назад. Тут и физики и мотивация, куда-то все пропало как по мне, может еще что-то чего мы не видим. Может он хотел в клуб покруче? А тут какая-то Бенфика, зачем впрягаться вообще? Надо браться за голову, иначе арендополь близко.
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    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 30.11.2021 20:49
    +1
    Назад в упл!
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 30.11.2021 21:36
    0
    Vladislav Pohily, 30.11.2021 21:01
    В СБУ тоже есть все шансы потерять статус форварда №1, Довбик сейчас объективно лучше.
    А как забьет за Бенфику ты напишешь, какой молодец, сейчас объективно лучше Довбика У этого тренера и Педриньо не заиграл, он хоть и выиграл много чего для Бенфики в былые времена, но последний приход неравнозначно оценивается болельщиками.
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    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 21:30
    0
    SEPULTARA, 30.11.2021 21:28
    а может в фк копанка?
    в шахтере хватает напов уровня повыше
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    SEPULTARA
    SEPULTARA, 30.11.2021 21:28
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 20:42
    слабый уровень показывает этот яремчук пора его обратно в дынамо это его уровень. в той же сборной он не луче условного довбыка.
    а может в фк копанка?
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    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 21:04
    0
    Vladislav Pohily, 30.11.2021 21:01
    В СБУ тоже есть все шансы потерять статус форварда №1, Довбик сейчас объективно лучше.
    согласен
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    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 20:42
    0
    слабый уровень показывает этот яремчук пора его обратно в дынамо это его уровень. в той же сборной он не луче условного довбыка.
    Ссылка
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