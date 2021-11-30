Конкуренты наступают. Яремчук может потерять игровое время в Бенфике

По информации A Bola, украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук в конце года будет получать меньше игрового времени, так как игрок не отличается результативностью.
Орлов в декабре ждут важные матчи против «Динамо» в Лиге чемпионов, а также с «Порту» и «Спортингом» в чемпионате и Кубке Португалии, а Яремчук постепенно теряет доверие тренера.
Роман в сезоне забил 4 гола и не может отличиться с сентября, тогда как его конкуренты играют меньше, но забивают чаще.
В частности, форвард Дарвин Нуньес оформил 11 голов, а нападающий Харис Сеферович, который не так давно восстановился, забил 3 мяча в четырех встречах.
При этом Яремчук получает достаточно много игрового времени, проведя в сезоне 17 матчей.
Источник — A Bola
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Напомню, тогда Белененсеш вышел играть с 9 футболистами (из них 2 вратаря) и с пустой лавкой для запасных...
Кстати, Нуньес в том матче тоже 3 забил...
Уверен играл бы там Рома тоже колотил бы...
А вообще Роме стоит задуматься... Ему нужно учиться играть и без мяча тоже...
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