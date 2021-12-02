Calcio Spezia: Коваленко выглядел напуганным в матче с Интером

Игру украинца раскритиковали после матча 15-го тура Серии А

  • 02.12.2021 13:27
  • 1369 просмотров
  • 9 комментариев
Calcio Spezia: Коваленко выглядел напуганным в матче с Интером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины и «Специи» Виктор Коваленко получил негативные отзывы за матч чемпионата Италии против «Интера» (0:2).
 
Украинский футболист отыграл 64 минуты и получил за свои действия от издания Calcio Spezia худшую оценку в команде – 5.0, столько же еще у четырех партнеров по команде.
 
«Кажется, что он делает все, чтобы спрятаться от партнеров по команде, когда у них мяч. Он – тот, кто отвечает за геометрию и качество игры, но выглядит напуганным своим противником. Однозначно плохой матч», – такую характеристику получил Коваленко за матч.

Источник — Calcio Spezia

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    vitaha33, 02.12.2021 13:33
    +6
    Попали прямо в 10-ку, Коваленко=наляканий, це ще в Шахті за ним спостерігалось
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    Serhii P.
    Serhii P., 02.12.2021 13:30
    +4
    Це проблема більшості українських футболістів. А чого боятися? Він страху ще більше ноги підкошуються.
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    dd dent
    online
    dd dent, 02.12.2021 13:28
    +4
    Ну так на фига вы его напугали
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    WladWest
    WladWest, 02.12.2021 14:08
    +2
    Он на лавке смелый.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 02.12.2021 13:55
    +2
    Аталанта взяла його за копійки. Якщо розкриється - зароблять, ні, то майже нічого не втратять.
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    AK.228
    AK.228, 02.12.2021 13:46
    +2
    dd dent, 02.12.2021 13:28
    Ну так на фига вы его напугали
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    Max123
    online
    Max123, 02.12.2021 14:27
    +1
    пусть селезня берут, он то смелый. Факи всем тыкает, на разборки зовет...
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    Skillz
    Skillz, 02.12.2021 13:36
    +1
    а что вы хотели от 600$ тыс-го бревна, еще и отданного в аренду
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    Петр Яновский
    Петр Яновский, 02.12.2021 14:49
    0
    Это школа такая. Он думал тут тоже яйца сзади катают, а оказалось что это только один клуб бомжей так играет.
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