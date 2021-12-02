Calcio Spezia: Коваленко выглядел напуганным в матче с Интером

Полузащитник сборной Украины и «Специи» Виктор Коваленко получил негативные отзывы за матч чемпионата Италии против «Интера» (0:2).



Украинский футболист отыграл 64 минуты и получил за свои действия от издания Calcio Spezia худшую оценку в команде – 5.0, столько же еще у четырех партнеров по команде.



«Кажется, что он делает все, чтобы спрятаться от партнеров по команде, когда у них мяч. Он – тот, кто отвечает за геометрию и качество игры, но выглядит напуганным своим противником. Однозначно плохой матч», – такую характеристику получил Коваленко за матч.