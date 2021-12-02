Ливерпуль побил национальный рекорд, который держался почти 100 лет

«Ливерпуль» после победы на «Эвертоном» (4:1) стал первой командой АПЛ, забившей два или более голов в 18 подряд матчах во всех турнирах.



Таким образом, команда Юргена Клоппа превзошла достижение «Сандерленда», которое было установлено еще в 1927 году (17 матчей).



Серия «Ливерпуля» длится последние три месяца. За это время «красные» одержали 14 побед, трижды сыграли вничью и только однажды проиграли.



В чемпионате команда занимает третье место, уступая только «Челси» и «Манчестер Сити».