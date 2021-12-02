Ливерпуль побил национальный рекорд, который держался почти 100 лет

Команда Юргена Клоппа набрала невероятный ход

  • 02.12.2021 12:03
  • 3287 просмотров
  • 3 комментария
Ливерпуль побил национальный рекорд, который держался почти 100 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» после победы на «Эвертоном» (4:1) стал первой командой АПЛ, забившей два или более голов в 18 подряд матчах во всех турнирах.
 
Таким образом, команда Юргена Клоппа превзошла достижение «Сандерленда», которое было установлено еще в 1927 году (17 матчей).
 
Серия «Ливерпуля» длится последние три месяца. За это время «красные» одержали 14 побед, трижды сыграли вничью и только однажды проиграли.
 
В чемпионате команда занимает третье место, уступая только «Челси» и «Манчестер Сити».

Источник — Gracenote Live

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 02.12.2021 12:59
    +1
    *...больше рекордов всяких и разных...*
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    RoNIkyo
    RoNIkyo, 02.12.2021 13:10
    0
    Бляха, ненавиджу Ліверпуль ще з 2003.
    Але те, що в них тренер - молодчина як спеціаліст і як людина, ясно.
    Ну і 2 годи в кожному матчі - це потужний результат. Як не крути, а голи в футболі - це головне, тому спасибі Ліверпулю за активну і результативну гру.
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    RoNIkyo
    RoNIkyo, 02.12.2021 13:08
    0
    pol-55, 02.12.2021 12:59
    *...больше рекордов всяких и разных...*
    Теж завжди бісила оця муть: вперше в історії забив м'яч серед всіх гравців, молодших за 23 роки, котрі вийшли на заміну після 78 хвилини.
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