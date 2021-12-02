ФОТО. Мугуруса нанесла символический удар по мячу перед матчем Реала

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса посетила матч Ла-Лиги между «Реалом» и «Атлетиком», который прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Двукратная чемпионка турниров Большого шлема нанесла символический удар по мячу.
Отметим, что «Реал» победил со счетом 1:0.
ФОТО. Гарбинье Мугуруса впервые показала своего возлюбленного
🤩 𝕊𝔸ℚ𝕌𝔼 𝔻𝔼 ℍ𝕆ℕ𝕆ℝ 🤩— LaLigaSportsTV (@LaLigaSportsTV) December 1, 2021
⭐ @GarbiMuguruza demostrando sus dotes con el balón ⚽😎
🤍 @realmadrid
📍 Estadio Santiago Bernabéu
💯 @LaLiga#LaLigaSportsTV pic.twitter.com/FXrBNym7us
Источник — Twitter
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