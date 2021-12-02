Бенитес вскоре будет уволен из Эвертона

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес близок к отставке.

Как сообщает источник, руководство клуба недовольно разгромным поражением команды от «Ливерпуля» (1:4) в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Отметим, «Эвертон» не может выиграть уже 8 матчей подряд в рамках чемпионата Англии (2 ничьи и 6 поражений). Последний раз мерсисайдский клуб побеждал 25 сентября в игре с «Норвичем» (2:0).

В ближайшее время состоится заседание руководства команды, на котором решится судьба Бенитеса.

Напомним, Бенитес возглавил «Эвертон» в июне 2021 года.